Ginger Ale - Rezept zum Selbermachen | FOODBARN

Scharfe Erfrischung

Ginger Ale

Zutaten 230 g frischer Ingwer 450 ml Wasser 120 ml flüssiger Honig 1 Bio-Zitrone 700 ml Sprudelwasser Personen Ziehzeit: 4 Stunden Zubereitungszeit: 25 Minuten

Lange Zeit war Ginger Ale der Ersatz für Ginger Beer im Moscow Mule, da Ginger Beer in Europa nur schwer erhältlich war. Nun wird Ginger Ale wieder pur getrunken und es schmeckt auch ohne Wodka und Gurke hervorragend. Vor allem wenn man es selber herstellt. Die Schärfe des Ingwers kommt dabei noch besser zur Geltung und es ist zudem sehr gesund.

Zubereitung:

1. Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Zitronenschale abreiben. Ingwer, Honig und Zitronenabrieb 15 Minuten in 450 ml Wasser leise köcheln lassen.

2. Den Sirup in ein geeignetes Gefäß passieren und dann am besten in eine Flasche füllen.

3. Vier Stunden lang im Kühlschrank ziehen lassen.

4. Für Ginger Ale ca. 40 ml des Sirups mit 700 ml Sprudelwasser auffüllen.

Eine sommerliche Variation bieten wir mit unserem GINGER COOLER.

Foodbarn Ginger Ale